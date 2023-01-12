لندن 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوقيع رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، مع نظيره الياباني فوميو كوشيدا، اتفاقية دفاع تاريخية تسمح بتبادل نشر القوات داخل أراضي البلدين.ورصدت ترحيب المملكة المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 الذي يتيح إدخال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهرأخرى.وتناولت قلق الحكومة البريطانية من عدم توصل الأطراف السياسية في ليبيا إلى اتفاق بشأن الترتيبات الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات العامة بعد أكثر من عام من المفاوضات.وكتبت صحف الخميس عن تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة البرازيلية وسط مخاوف من أن أنصار الرئيس السابق، جاير بولسونارو، يخططون للحشد مرة أخرى بعد ثلاثة أيام من إطلاق آلاف المتطرفين ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب فاشلة.// انتهى //11:02ت م0041