الرباط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن تمكن الأمن المغربية أمس، في عملية أمنية مشتركة مع سلطات الأمن الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تخطط لاعتداءات إرهابية.واهتمت بتأكيد الملك الإسباني فيليبي السادس، على أن العلاقات القائمة بين بلاده والمغرب تمضي قدماً على أسس أكثر قوة ومتانة، بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، متطرقةً إلى حادث الاعتداء الذي وقع أمس في محطة للقطارات بفرنسا.وتناولت صحف الرباط إعلان رئيس الوزراء البيروفي، ألبيرتو أوتارولا، فرض حظر التجول لمدة ثلاثة أيام جنوب شرق البلاد، بعد أن كانت المنطقة مسرحاً لاحتجاجات خلفت مقتل 18 شخصاً.// انتهى //11:06ت م0043