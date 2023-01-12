الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة مع نظير السوداني علي الصادق ، واتفق الوزيران على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة والحفاظ على دورية انعقادها بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين.وأولت اهتماماً بالمباحثات التي أجراها وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عنان حامد ، أمس، مع رئيس مكتب الإنتربول العربي اللواء ناصر أمين، والتي تركزت حول سبل التعاون المشترك والدعم الفني في عملية التحقيقات والمساعدة في تحديد مواقع الهاربين من العدالة.وعرجت صحف الخميس على ترحيب الناطق الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، لويس ميغل، بالنتائج التي تحققت خلال الأيام الماضية من خلال تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري المُوقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغير-المجلس المركزي.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مخططات الاحتلال لتسليم المستوطنين آلاف الدونمات في الضفة الغربية، ضمن عملية الضم المتواصلة للأراضي الفلسطينية.// انتهى //11:10ت م0045