القدس المحتلة 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 12يناير 2023م واسأصيب سبعة فلسطينيين اليوم بينهم صحفيون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتقال خمسة أثناء محاصرتها لعدة منازل، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن سبعة فلسطينيين وصلوا إلى مستشفيات مدينة نابلس،بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة،وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.وكان فلسطيني قد استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال الضفة الغربية.// انتهى //11:11ت م0046