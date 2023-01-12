بغداد الخميس 19 جمادي الثاني 1444 ه الموافق 12 كانون الثاني 2023 م واس ،أولت صحف اليوم الخميس في العراق اهتماماً بزيارة رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له الذي بحث مع رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي سبل تعزيز التعاون بين العراق والأردن وتوحيد الرؤى في الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .وأوردت الصحف تلقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث العلاقات بين البلدين وملف ضبط الحدود المشتركة والتعامل الاقتصادي وملف المياه و دعوة أردوغان السوداني للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.وأبرزت الصحف تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني العراق بطرح فرص استثماريه بصناعات النفط التكريرية في عدد من الحقول بخمس محافظات عراقية .وناقشت صحف الخميس مباحثات رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني والوفد الكبير الذي يرافقه مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين بالحكومة لبحث آلية إنهاء الاشكاليات بين المركز والإقليم ولقاء برزاني مع رئيس العراق عبد اللطيف رشيد حول الملفات نفسها .عربياً أشارت الصحف إلى مبادرة مصرية لتسوية سريعة للخلافات في السودان .وأشارت إلى تصعيد طالبان من إجراءاتها ضد تعليم الفتيات بعد عام من حكمها لأفغانستان .وعن خليجي 25 المقام في البصرة قالت الصحف إن منتخب العراق يواجه اليمن بشعار الفوز للتأهل ومواجهة كبيرة بين منتخب السعودية وعمان اليوم الخميس .// انتهى //12:08ت م0055