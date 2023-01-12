نجران 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ورعاية للتراث الوطني بالمحافظة عليه من الاندثار، وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية، وتهيئتها للإسهام في بناء الوعي والمعرفة بالتاريخ المجيد لهذه البلاد المباركة لتكون شاهدًا ملموسًا للأجيال القادمة.جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه اليوم، المدير السابق لفرع هيئة التراث بمنطقة نجران الدكتور صالح بن هامل آل سالم بمناسبة انتهاء فترة عمله، كما بارك سموه تكليف المهندس بسام بن صالح بالحارث، مديراً للفرع، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.وأكد سمو أمير منطقة نجران على العمق الحضاري للمنطقة، و ما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية ، و مخزون من التراث العمراني المميز، مشدداً على أهمية زيادة الأنشطة والمبادرات وتسليط الضوء على ما تحتويه من ثروة ثقافية ومواقع الأثرية.// انتهى //12:29ت م0058