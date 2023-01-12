الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم عن إطلاق مسابقة "تصميم مقعد"؛ للإسهام في رفع الوعي بأهمية التصميم الصناعي، والوصول للمصممين في القطاع، وتعريف المجتمع بدورهم المهم في الابتكار بتصميم المنتجات، إضافةً إلى تطوير ودعم القدرات المحلية والمواهب وتحفيزهم للابتكار والإبداع في مجال التصميم الصناعي؛ تماشياً مع الرؤية الطموحة لهيئة، ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/seat-competition.وتستهدف المسابقة المصممين الصناعيين، ومصممي الأثاث والمنتجات، والمنتجات، والمعماريين، حيث تقدم الهيئة من خلال هذه المسابقة جوائز نقدية ومعنوية، حيث يبلغ إجمالي الجوائز النقدية 60 ألف ريال، بواقع 30 ألف ريال سعودي للمركز الأول، و20 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف ريال أيضاً للمركز الثالث، إلى جانب دعم الفائزين من خلال نشر مشاركاتهم عبر حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي.وتهدف المسابقة إلى تحفيز المشاركين على الإبداع والبحث في تصميم مقعد؛ لأنه أعمق من كونه مجرد قطعة أثاث، بل يعد انعكاساً ومقياساً للظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفنية، بالإضافة إلى كونه أداة للتعبير عن المواقف ووجهات النظر، وتركز المسابقة على قطاع التصميم الصناعي، والمهتمين بقطاع التصميم، مرتكزةً على ستة ركائز لتقييم المشاركات، وهي: الفكرة التصميمية، وجمال التصميم، وملاءمة مقاسات التصميم للمستخدم، وقابلية الاستخدام، وقابلية التنفيذ، وعرض التسليم النهائي؛ لإتاحة الفرصة للمصممين للإبداع والابتكار بهدف دعمهم وتطوير مواهبهم.ويأتي تنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم لمسابقة تصميم المقعد؛ للإسهام في اكتشاف وتحفيز المواهب المحلية من خلال تطوير الإلهام والأفكار في مجالات العمارة والتصميم، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للمواهب المحلية؛ لإبرازهم وتنميتهم وتمكينهم، والإسهام في بناء مجتمع مبتكر.// انتهى //12:36ت م0060