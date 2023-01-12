الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسحصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على شهادة اجتياز المحمية لأولى مراحل الانضمام للقائمة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بعد اختتام ورشة عمل مشتركة نظمتها الهيئة بالتعاون مع (IUCN) تحت عنوان "ورش تدريب القائمة الخضراء وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)"، استهدفت منسوبي الهيئة واستمرت لمدة ثلاثة أيام في مدينة الرياض.وتُعد المحمية أول المحميات الطبيعية في المملكة التي تجتاز هذه المرحلة لتنضم للقائمة الخضراء عالمياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ( IUCN ).وتهدف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من إقامة الورشة إلى تحقيق أعلى معايير الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية للانضمام لقائمة المحميات الخضراء العالمية فضلاً عن توحيد الجهود والتعاون مع الجهات ذات التعاون المشترك ومشاركة المعلومات والخبرات والأثر البيئي في مناطق المحمية.يذكر أن القائمة الخضراء في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هي برنامج عالمي يهدف إلى تحقيق وتعزيز مناطق محمية فعالة وناجحة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارة فعالة وفق الأسس والمعايير العالمية.// انتهى //12:36ت م0061