جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستواصل الشركات الناشئة مشاركاتها الفاعلة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة " إكسبو الحج 2023"، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بمشاركة أكثر من 60 دولة.وتتلخص فكرة فعالية الشركات الناشئة "عرض المستثمر"، التي يقدمها مركز ريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، في تقديم شراكات مثمرة بين القطاع الخاص ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.وتهدف الوزارة من خلال "عرض المستثمر" إلى تحفيز مجتمع ريادي في قطاع الحج والعمرة، وإيجاد الأفكار الريادية التي تُسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال أفكار غير تقليدية، وزيادة فرص الاستثمار لرواد الأعمال في المنظومة.وشهدت الفعالية قبول 80% من المشاريع المتقدمة من رواد الأعمال من قبل لجنة المستثمرين الثلاثية، وذلك لما قدموه من أفكار مستجدة وغير تقليدية أوجدت حلولًا لتحديات موجودة في السابق، تفعيلًا لدور مركز ريادة الأعمال في وزارة الحج والعمرة القيادي لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحج والعمرة للإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار ضمن خدمات وخيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم.وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن الفعالية تتضمن عرض خيارات وخدمات نوعية مبتكرة في مجالات الحج والعمرة على عدد من المستثمرين في القطاع من قبل رواد الأعمال على نخبة من المستثمرين من خلال ترشيح 7 شركات لعرض مشاريعهم وأفكارهم على لجنة المستثمرين والتنافس على فرصة الاستثمار في مشروعهم.يُذكر أن "إكسبو الحج 2023" شهد توقيع نحو400 اتفاقية وشراكة، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، كما يتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، و36 ورشة عمل، والعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز ثقافة الجودة في تقديم خدمات الحج والعمرة، مثل: المعرض الإسلامي، ومنطقة "تحدي هاكثون"، ومنطقة الشركات الناشئة.// انتهى //12:39ت م0062