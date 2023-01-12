تونس 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 12 يناير 2023م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مع الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني، وتطرقهما إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، وعدداً من القضايا الراهنة.وكتبت الصحف عن تعليق محكمة ليبية اتفاقية التنقيب عن الطاقة، وقعتها حكومة طرابلس مع الجانب التركي، والمتضمنة إمكانية استكشاف النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.ونقلت فحوى بيان صحفي لمُستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، أشار فيه إلى أن هناك حوالي 13 ألف مواطن فلسطيني مهددين بالتهجير القسرى من أحياء كاملة فى محيط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وذلك مقابل إقامة الاحتلال لمشاريع استيطانية.وتطرقت الصحف إلى مغادرة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بلاده إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، موردةً قول مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.// انتهى //12:46ت م0063