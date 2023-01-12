الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، المفتي العام لجمهورية كازاخستان نوريزباي أوتبينوف، الذي يزور المملكة حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي المختلفة وسبل دعمها، إلى جانب مناقشة مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات الشؤون الإسلامية.// انتهى //12:52ت م0068