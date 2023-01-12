جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ تنظم جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من ٢٤-٢٦ جمادى الآخرة الجاري فعاليات مهرجان تراث الشعوب الثالث وسط مشاركة ٣٢ دولة؛ بمبنى (٢٩) بالجامعة.وتتضمن فعاليات المهرجان برامج ومسابقات وأجنحة عن موروث الدول التي يمثلها الطلاب بمعروضات للملابس والمشغولات والحرف التقليدية والعروض الفلكلورية.وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى إشراك طلاب المنح ضمن فعاليات مجتمع الجامعة، فضلاً عن كون المعرض فرصة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم .// انتهى //13:42ت م0086