بريدة 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 12يناير 2023م واسافتتح معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، برنامج "يوم الطالب"، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ويتخلله معرض يضم 45 ركنًا للأندية الطلابية بكليات الجامعة تستعرض أبرز أنشطتها، بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية.وأوضح "الداود" أن للجامعة منجزات مشرفة على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدًا للطلاب على أهمية التحصيل العلمي والجد والاجتهاد في البرامج التي يدرسونها، وأن يحرصوا كل الحرص على أن يستغلوا أوقاتهم بما يفيد وما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، مشيراً إلى أن تلك الأندية تنمي مواهب الطالب والطالبة وتزيد معارفهم في المجال الذي يرغب الطالب أن يتطور فيه، وكذلك الاستفادة مما تقدمه عمادة شؤون الطلاب من أنشطة وبرامج في شتى المجالات، واستغلال الوقت فيما يفيد ويعود عليهم بالنفع والفائدة .وتجول معاليه على الأركان المشاركة من الجهات بالجامعة, كما تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وهم: المتميز في نادي الجوالة لعام 1443هـ، والمتميز في نادي التطوع الطلابي، والمتميز في البرامج والأنشطة الطلابية في الإسكان الطلابي، والمتميز في التدريب والتطوير الطلابي، والمتميز في السجل المهاري، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة في مسابقة قمة طويق الثقافية والتي شارك فيها ٨٨ طالبًا من ٢٢ كلية .// انتهى //13:42ت م0087