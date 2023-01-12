جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم، أعمال الاجتماع الدوري للجان السلامة المرورية بالمملكة، في مدينة جيزان، بحضور وكلاء إمارات المناطق وممثلين من لجان السلامة المرورية والجهات ذات العلاقة.وأكّد الدكتور الصقر على تدوير اجتماعات للجان السلامة المرورية بما يحقق أفضل المخرجات منها، مثنياً على اهتمام سمو وزير الداخلية، المستمر بالسلامة المرورية وتوجيهه بتشكيل لجان السلامة المرورية، وبدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لأعمال اللجان وتقديرهما لجهود منسوبيها.وأشار الصقر إلى الدور البارز للجان السلامة المرورية في تحقيق التراجع في نسب الحوادث المرورية في العام 2022م عن العام 2021م، نتيجة لحزمة المبادرات والبرامج التوعوية التي أسهمت في توعية المجتمع، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية بصورة تعزز تحقيق برنامج التحوّل الوطني الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.عقب ذلك، انطلقت ورش العمل المصاحبة للاجتماع، حيث شهدت عددًا من المداخلات والمشاركات من مسؤولي القطاعات المرتبطة بالشأن المروري، للخروج بتوصيات ومبادرات بناءة تهدف لتحقيق مستهدفات لجان السلامة المرورية وتعزيز مفهوم السلامة لمستخدمي الطرق في المملكة كافة.// انتهى //13:47ت م0089