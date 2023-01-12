عرعر/ واس 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 12يناير 2023م واسأختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أمس، البرنامج التدريبي لجودة المنتجات الزراعية، بحضور 60 متدرباً ومتدربة.وتهدف البرامج المقدمة إلى تدريب وتأهيل وتطوير معارف وخبرات العاملين في القطاع الزراعي على مدار ثلاثة أشهر، لتتناول مفاهيم حديثة في أساليب الزراعة، و"التقنيات الحديثة في مجال التسميد والري"، بالإضافة إلى التطبيق العملي طيلة مدة البرنامج التدريبي.// انتهى//13:52ت م0091