مسقط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسعقدت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي بمدينة مسقط في سلطنة عمان اليوم, اجتماعها الثالث والخمسين.وناقشت اللجنة تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي الخليجي للمدة من 1 أكتوبر 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م، كما استعرضت إدخال بعض التعديلات على منهجية إعداد الموازنة العامة للهيئة.كما ناقشت اللجنة حاجة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدعم أو التطوير بما يعزز الدور التنظيمي لها. وتم اتخاذ عدد من التوصيات والموضوعات الفنية التي سترفع للجنة التعاون الكهربائي والمائي.// انتهى //14:08ت م0094