بريدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسوقف فريق تنفيذي فني على موقع ميدان الهجن بالقصيم، لبدء تنفيذ الميدان وفقاً للمعايير والمتطلبات الخاصة بميادين الهجن.ورأس الفريق المدير التنفيذي لميدان الهجن بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله بن دليم البدراني، الذي بيّن أن توجيهات سمو أمير القصيم أكدت على أهمية البدء في تنفيذ الميدان مع مراعاة متطلبات معايير ميادين الهجن.وأوضح أن الميدان يقع شرق مدينة بريدة، وروعي في اختياره مناسبته لإقامة ميدان الهجن وكافة الخدمات المساندة التي تخدم ملاك الهجن والمتسابقين، مفيداً أن الفريق التنفيذي والهندسي الذي شارك في الوقوف على موقع الميدان، شارك فيه ممثلون عن أمارة المنطقة والأمانة والاتحاد السعودي للهجن، حيث سيتم البدء في أول مراحل تنفيذ الميدان خلال الأيام القليلة القادمة بما يحقق الأهداف المرجوة بإذن الله .// انتهى //14:23ت م0098