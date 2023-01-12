الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسينطلق في الرياض غداً معرض مشكاة التفاعلي - أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - بفعالية زيرو ZERO "مستقبل مستدام"، وذلك خلال الفترة من 13- 19 يناير 2023م.وتأتي فعالية "زيرو" امتدادا لسلسلة "مساءات مشكاة" لتجعل الترفيه والعلوم متعة لجميع أفراد العائلة ولتعزيز وزرع العادات وتمكين جيل المستقبل من قبول وتبني التغييرات في المجتمع لمستقبل مستدام، بالإضافة إلى اكتشاف الطاقات المتجددة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة المتجددة ودورها الفعال في التغيير لمستقبل أفضل ومستدام.ستفتح الفعالية أبوابها من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً وستتضمن مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية الجديدة والحصرية.// انتهى //15:41ت م0116