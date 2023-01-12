الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية في مجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، اجتماعًا مع وفدٍ من أعضاء مجلس النواب الياباني برئاسة معالي مابوتشي سوميو.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية واليابان، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات وتنميتها، لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية من خلال الزيارات المتبادلة بينهما وعقد اللقاءات الثنائية.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية، ومن الجانب الياباني سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي وعدد من المسؤولين في السفارة اليابانية.يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //15:42ت م0118