جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسيقدم الجناح الخاص بوزارة الحج والعمرة، خدماته المقدمة لضيوف الرحمن، في مؤتمر ومعرض اكسبو الحج 2023، من خلال 12 لغة مختلفة، وذلك عبر التقنية التفاعلية واستعراض دليل العمرة الشامل الذي يضم كافة التعليمات الشرعية والأمور الإجرائية والتوعية الصحية، بدءاً من المسجد الحرام والمسجد النبوي .ويستعرض الجناح من بين خدماته دليل معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يختص بطريقة اللبس الصحيحة للإحرام، بجانب تقديم الدليل الإرشادي لمشاعر منى وعرفات ومزدلفة، بالإضافة إلى يوم النحر ودليل الجمرات .// انتهى //15:43ت م0119