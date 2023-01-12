نجران 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأنجزت أمانة منطقة نجران 88 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها (المرحلة الأولى) .وأوضح وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد (1000*250م) يبدأ من المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كم بأبعاد (1*4, 3*3م) مرورًا ب 4 أحواض في طريق اللجم، وصولًا لطريق الأمير سلطان .وبيَّنَ المهندس آل عامر أنه تم الانتهاء من أعمال حوض التجميع (5،4،2،1) من حفر وردم, وصب الخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي, إضافة إلى إنجاز أعمال القناة المفتوحة بطريق اللجم بطول 2000 م .// انتهى //15:48ت م0120