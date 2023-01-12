الدوحة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 284.53 نقطة، أي ما نسبته 2.52 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و990.21 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 134 مليونًا و108 آلاف و831 سهمًا، بقيمة 605 ملايين و147 ألفًا و494.416 ريالًا نتيجة تنفيذ 24561 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 3 شركات، بينما انخفضت أسعار 43 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:48ت م0121