القصيم 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساستقبلت أقسام التنويم بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم خلال العام الماضي 2022م أكثر من 2955 مريضاً من داخل المنطقة وخارجها كبار وأطفال .وبلغ عدد المنومين في أقسام الكبار أكثر 2607 حالات، فيما بلغ عدد حالات التنويم في أقسام الأطفال أكثر من 348 حالة .وأكدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أن المركز يستقبل ويخدم المرضى من داخل منطقة القصيم وخارجها، ويحظى ولله الحمد بثقة كبيرة من مستفيدي الخدمات الصحية والطبية بالمركزكما يحظى بكوادر طبية وفنية وإدارية مميزة، لخدمة مرضى الكبار والأطفال .// انتهى //15:49ت م0122