المنامة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,890.43 نقطة بارتفاع قدره 0.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.71 نقطة بانخفاض قدره 1.06 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونا و122 ألفا و850 سهما بقيمة إجمالية قدرها 329 ألفا و471 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.// انتهى //15:51ت م0124