بروكسل 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن تخصيص مبلغ 25.5 مليون يورو إضافية للعديد من البلدان الأفريقية للتعامل مع تداعيات أزمة الغذاء غير المسبوقة، وأيضًا استجابة لعواقب الصراع والنزوح، وذلك في إطار التمويل الإنساني الذي تم اعتماده العام الماضي.وستستخدم الأموال الإضافية من بين أمور أخرى لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة مثل المساعدات الغذائية والتغذية والصرف الصحي والمياه والنظافة في مناطق النزاع.وستوجه الأموال أيضًا لدعم السكان النازحين حديثا والمجتمعات المضيفة، وستقسم على النحو التالي: الجزائر مليونا يورو، والكاميرون مليونا يورو، وأفريقيا الوسطى 4 ملايين يورو، وتشاد مليونا يورو، والسودان 10 ملايين يورو.// انتهى //15:52ت م0125