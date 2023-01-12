بيشة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستمكن أطباء العمود الفقري في محافظة بيشة من إنهاء معاناة مريضة من انحراف شديد في العمود الفقري في عملية جراحية معقدة استغرقت 5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .وقالت صحة بيشة: إن فريقًا طبيًا متخصصًا بجراحة العمود الفقري في مستشفى الملك عبدالله في بيشة استقبل حالة لمريضة تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري (الجنف) وتشكو من آلام حادة ومشاكل في النوم بالإضافة إلى صعوبة في المشي وممارسة الأنشطة اليومية .وقال الفريق الطبي المشرف على الحالة: إنه تم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الظهر وتبين من خلالها وجود اعوجاج في الجهة اليمنى من العمود الفقري مع تحدب وتشوه في القفص الصدري، ليقرر الفريق الطبي بعد دراسة الحالة ووضع الخطة الجراحية والعلاجية للحالة إجراء عملية لاستقامة العمود الفقري مع دمج الفقرات وعلاج العيوب الموجودة للحد من المضاعفات .وبين أنه بعد إجراء العملية نُقلت المريضة إلى أقسام التنويم لإكمال البرنامج العلاجي وكذلك التأهيلي مع المختصين في أقسام العلاج الطبيعي ليتم تقوية عضلات الظهر والفقرات حتى تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بحمد الله، ويجري التنسيق معها من خلال المواعيد على العيادات الخارجية لمتابعة الحالة .الجدير بالذكر أن مستشفى الملك عبدالله أجرى خلال العام الماضي 13584 فحصًا إشعاعيًا، واستقبل 10749 مستفيدا من خدمات العيادات الخارجية، كما قدم خدمات علاجية ووقائية وإسعافية لـ 7728 مستفيدًا في أقسام الطوارئ وبلغ عدد المرضى الذين تم خدمتهم في أقسام التنويم 701 مريض، بالإضافة إلى 471 عملية جراحية خلال نفس الفترة .// انتهى //15:59ت م0127