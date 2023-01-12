أبوظبي 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع الإمارات وباكستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //16:00ت م0128