الدوحة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساستقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم، وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الذي يزور البلاد حالياً.وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة الاستثمار في مجالي التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية لاسيما الملف النووي وتطورات الأوضاع في أفغانستان وفلسطين.// انتهى //16:52ت م0148