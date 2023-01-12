القوارة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساستقبلت العيادات الخارجية في مستشفى القوارة العام أكثر من ٢٤ ألف مستفيد خلال العام الماضي ٢٠٢٢م، وقدمت لهم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة في جميع التخصصات الطبية بعيادات المستشفى .وبين تجمع القصيم الصحي أن عدد مستفيدي عيادة الجراحة بلغ (742) مستفيدًا، في حين استقبلت عيادة الباطنة (4711) مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين لعيادة المسالك (1181) ولعيادة العظام (2161) مستفيدًا .وقال التجمع إن عدد المستفيدين من عيادة العيون كان (1504) مستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين لعيادة الجلدية (1959)، واستقبلت عيادة الأطفال (2229) طفلاً، واستفادت من عيادة النساء (2655) مستفيدة .وأضاف تجمع القصيم الصحي أن عدد مستفيدي عيادة الأنف والأذن والحنجرة بلغ (2182) مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين لعيادة الأسنان (2795) مستفيدًا، في حين استفاد من خدمات قسم الأشعة الصوتية (1413) مستفيدًا، فيما قدمت العيادات الأخرى خدماتها لـ (1297) مستفيداً .// انتهى //16:54ت م0150