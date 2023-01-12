بريدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأنهى فريق جراحي متخصص في مستشفى بريدة المركزي أوجاع مريضة تبلغ من العمر 42 عاماً كانت تعاني من نزيفٍ مزمنٍ ناجم عن ورم سرطاني في منطقة ما بين القولون والمستقيم .وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن عيادة القسم المتخصص في المستشفى استقبلت المريضة ‏وهي تشكو من حالة النزيف، فباشرت بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وعمل منظار الجهاز الهضمي لتشخيص الحالة بدقة وتحديد متطلبات سير الخطة العلاجية، موضحا أن نتائج الفحوصات من تحاليل وأشعة وعينات المنظار أظهرت وجود ورم سرطاني في قولون المريضة .وبين أن الفريق الطبي المعالج قرر إجراء تدخل جراحي للمريضة عن طريق تقنية المنظار الجراحي واستئصال الورم بالكامل مع جزء من القولون المتضرر، وتم عمل توصيل القولون مباشرة مع المستقيم وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، مشيرا إلى أن التدخل الجراحي بالمنظار جنب المريضة عمل فتحة إخراج في جدار البطن والمتعارف عليه في مثل هذه الحلات .وأكد التجمع أن صحة المريضة تحسنت بشكل ملحوظ بعد خضوعها للعمل الجراحي الاستئصالي، حيث توقفت حالة النزيف وزالت عنها الأوجاع السابقة والمضاعفات المؤلمة التي كانت تشكو منها وغادرت المستشفى بالسلامة والعافية .يذكر أن العيادات الخارجية في مستشفى بريدة المركزي بجميع تخصصاتها استقبلت خلال عام 2022م الماضي أكثر من 139 ألف مستفيد، وقدمت لهم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة .// انتهى //16:54ت م0151