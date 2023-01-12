بريدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي.وأكد سموه خلال زيارته للمهرجان، على الدور الذي يمثله المهرجان لدعم محبي رياضة الصقور من الصقارين من داخل وخارج المنطقة، مشيرا سموه بأن مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح أصبح يمثل رمزية لهذه المحافظة كونها تميزت في إقامة هذا المهرجان خلال السنوات الماضية، مشيدا سموه بالمشاركات التي شهدها المهرجان الذي يجمع محبي هذه الرياضة في مكان واحد.وقال : نتطلع جميعا إلى تطور المهرجان خلال السنوات القادمة بما يحقق طموح الصقارين في جميع أنحاء المنطقة وضيوفها، لافتاً النظر سموه إلى أن هذه الرياضة تشهد كباقي الرياضات بوطننا دعماً ورعاية من قبل مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وهنأ سموه الفائزين بمسابقة المهرجان، معرباً عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المهرجان من اللجان المنظمة والجهات الحكومية ورعاة المهرجان على جهودهم ودورهم في إنجاح جميع فعالياته وبرامجه .وكان سمو أمير القصيم قد شهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، تخلله كلمة محافظ الأسياح عبدالعزيز الحديثي أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه المستمر واهتمامه بمهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح الذي يترجم الدعم الكبير الذي تحظى بها هذه الرياضة العريقة بالمنطقة .كما شهد سموه عرض الهداد للصقور المشاركة في المهرجان، وكرّم سموه في نهاية الحفل الجهات الداعمة للمهرجان والفائزين بمسابقة الصقور التي أقيمت خلال فعاليات المهرجان .// انتهى //16:55ت م0152