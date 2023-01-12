طريف 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسقدّم مركز الغدد الصماء والسكر التخصصي في طريف، خدماته لأكثر من 10٫096 مستفيدين، وذلك خلال العام 2022م، كما سجل المركز 906 حالات جديدة، قدّم لهم خطة علاجية بإشراف الكوادر الطبية بالمركز .ويضم المركز عدداً من العيادات التخصصية، وهي عيادة السكر للكبار، وعيادة السكري للحوامل وللأطفال، وعيادة الغدد الصماء، وعيادة العيون، وعيادة الفرز والعلامات الحيوية، وعيادة القدم السكرية، حيث تقوم العيادة بالتشخيص والعلاج للنوعين الأول والثاني للسكر، وذلك بالتنسيق مع عيادة التثقيف الصحي، إذ يُعرَّف المريض بنوع السكر وسبب حدوثه ويُعطى خيارات العلاج المناسب، إضافةً إلى عيادة التغذية العلاجية التي يُوضَع فيها نظام غدائي لكل مريض بحسب حالته الصحية .// انتهى //16:57ت م0154