جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسحققت الكلية التقنية بالقنفذة، المركز الأول بين المنشآت التدريبية بالمملكة في مشروع المستكشف الخفي بمرحلته الخامسة للعام 1444هـ، وفق ما أعلنته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .وبين عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن الإنجاز الحقيقي يكمن في المحافظة على هذا التميز لتحقيق ما تسعى له المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدّمها منشآتها التدريبية، والعمل على ضمان سير مخرجات التدريب وفق متطلبات سوق العمل .// انتهى //17:02ت م0157