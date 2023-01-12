القدس المحتلة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي سيقود الأوضاع للانفجار الذي لا يمكن السيطرة عليه.وأكد أبو ردينة في بيان، أنه في ظل عدم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي دولياً ستكون هناك مواقف وإجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولمواجهة هذه الأفعال الإسرائيلية المدانة والمرفوضة، والذهاب إلى جميع المحافل الدولية لمواجهة مخططات الضم والاستيطان.// انتهى //17:06ت م0159