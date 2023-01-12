مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسنظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الموهوبات بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, ورشة عمل استهدفت 40 طالبة من الموهوبات بعنوان "إدارة المشاريع ودراسة الجدوى لتحقيق الهدف"، تناولت ريادة الأعمال ونماذج الأعمال التجارية، قدمتها المدربة المستشارة وئام الجهني.وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق, أن الورشة تأتي ضمن جهود الغرفة في تنمية وخدمة المجتمع ونشر الوعي الثقافي والتربوي لإثراء البرامج التعليمية والتربوية، وتمثل اللبنة الأولى لأي مجتمع يمتاز بالتحضر والتقدم من خلال وحدة أفراده وتضافر جهود مؤسساته، حيث اهتمت الغرفة بوضع رزنامة من الأنشطة والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعية.وتناولت المدربة الجهني خلال اللقاء مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال، وصفات رواد ورائدات الأعمال، ودور الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، ونموذج العمل التجاري.بدورها أكدت رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة سميرة العتيبي, أهمية العناية بالموهوبين والموهوبات خاصة عقب النتائج الباهرة التي حققوها للمملكة على النطاق العالمي, مشيرة إلى اهتمام غرفة مكة المكرمة والتوجه نحو مساندة العديد من شرائح المجتمع، ومن بينهم شريحة الموهوبين عبر الدعم المتواصل من قبل مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة لتنمية مهاراتهم والإسهام في مسيرتهم لتكون الغرفة شريكاً أصيلاً في نجاح تجربتهم على مستوى منطقة مكة المكرمة، والتي قدمت عدداً مقدراً من شريحة الموهوبين والموهوبات لخوض المسابقات الدولية وتحقيق نتائج باهرة.// انتهى //17:10ت م0160