الدوحة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة خطية من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.تسلم الرسالة الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، خلال لقائه اليوم سفير دولة الكويت لدى قطر خالد بن بدر المطيري.// انتهى //17:16ت م0162