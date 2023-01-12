الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسوقعت هيئة المكتبات اتفاقية تعاون مع شركة المراكز العربية، لتركيب جهاز المكتبات الذاتية في سبعة مراكز تجارية تابعة لها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المتسوقين ومرتادي هذه المراكز للاستفادة من الكتب التي يقدمها الجهاز واستعارتها وقراءتها ثم إعادتها .وتأتي الاتفاقية في إطار مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة مع مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وتسعى من خلاله إلى التوسع في انتشار جهاز المكتبات الذاتية - أحد منتجات هيئة المكتبات - الذي يُسهل وصول المستهدفين إلى مصادر المعرفة عبر قوالب مبتكرة تنسجم مع التطور في مفهوم المكتبة؛ لتعزيز العادات القرائية لدى المجتمع .// انتهى //18:20ت م0168