جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسكشف النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، عن أسماء الفائزين بالمسابقة الأدبية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بفوز رجاء سالم الغامدي عن فئة الشعر، والفائزة عن فئة القصة القصيرة شذى أحمد الزهراني، والفائزة عن فئة الخاطرة لين لؤي عارضة .وكان النادي الأدبي قد تلقى عددا من المشاركات من جميع مدن المملكة، وخضعت للتحكيم من لجنة مختصة في الجامعة والنادي، وتكونت المسابقة من أربعة فئات : قصيدة - قصة قصيرة -مقالة أدبية - خاطرة .وأوضحت عميدة كلية اللغات بجامعة جدة الدكتورة نوف الخطابي، أن المشاركات التي تلقتها اللجنة المختصة بالتحكيم من جميع مناطق ومدن المملكة جاءت مواكبة لليوم العالمي للغة العربية، مثمنة جهود نادي جدة الأدبي على دعمه واحتضانه وتحكيمه هذه الأعمال .يشار إلى أن كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة وقعت عقد شراكة مع النادي تتناول المناشط الأدبية والثقافية ورعاية المواهب الشابة .// انتهى //18:23ت م0169