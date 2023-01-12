جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأبرز جناح جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، جهود أفراد الكشافة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ودورهم الفاعل في خدمة وتنمية المجتمع.ويعرض جناح الجمعية عدداً من اللوحات التي تبرز بعض من الأعمال التطوعية التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن من خلال مساندتها للعديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما يعرّف الجناح الكشفي بآلية جمع معلومات الخرائط والأدلة الإرشادية وإصدارها، ودور الكشافة في تقديم الخدمات العامة وقدراتها على المشاركة في إدارة الأزمات.// انتهى //18:38ت م0170