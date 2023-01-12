الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستغلب فريق التعاون على مستضيفه الطائي بـ 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.سجل للتعاون الهدف الأول اللاعب حسن كادش عند الدقيقة 26، وأضاف زميله ميدران الهدف الثاني عند الدقيقة 59، وعند الدقيقة 7+90 سجل اللاعب كاكو الهدف الثالث لفريقه، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عند الدقيقة 4 عن طريق اللاعب مبينزا.وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 18 نفطة في المركز الـ 8.// انتهى //18:51ت م0173