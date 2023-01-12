تبوك 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسانطلقت بمدينة تبوك اليوم , فعاليات "ماراثون أقرأ"، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيزالثقافي العالمي " إثراء " ضمن برنامج إثراء القراءة " أقرأ " في دورته الثامنة، بحضور المديرالعام لتعليم منطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير .وتوافد المتسابقون وهواة القراءة والمعرفة بجميع فئاتهم العمرية منذ ساعات الصباحالأولى على مكتبة أقرأ في المدرسة الثانوية الأولى بتبوك، الذين أمضوا الساعات وسط الرفوف في المكتبة, حيث تنوعت قراءتهم بين القصص والروايات العربية والإنجليزية.وفي حين حصل كل قارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، لا سيما الأشخاص الذين تجاوزوا قراءة أكثر من ألف صفحة, كما تكفل مركز "إثراء" بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى2000 شجرة, إسهامًا من المركز في مبادرة "السعودية الخضراء".من جانبه أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك المشرف العام على لجان الماراثون الدكتور عبدالله الحارثي أن الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تشرف على هذا الماراثون الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، مكونةً من لجان بلغ عدد أعضاءها اكثر من ١٨٠ عضو، مضيفًا أن هذا الماراثون يحتوى على العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تحفيز المجتمع على القراءة، وإثراء المجتمع،حيث شهدت الفترة الأولى من اليوم الأول للماراثون تسجيل أكثر من ٨٠٠ قارئ، وتسجيل قراءة أكثر من ٣٧ ألف صفحة.// انتهى //18:53ت م0174