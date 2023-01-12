الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستغلب فريق الفتح على الاتفاق بهدفين مقابل لاشيء ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.سجل للفتح اولاً اللاعب ماجد كنبه عند الدقيقة 4، وأضاف زميله مروان سعدان الهدف الثاني عند الدقيقة 59.وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده لـ 18 نقطة في المركز الـ 6، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نفطة في المركز الـ 9.// انتهى //18:53ت م0175