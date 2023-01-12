الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساختتم المؤتمر الدولي العشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية فعالياته أمس بالرياض، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة من مختلف أنحاء العالم.وشهدت فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، توزيع الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في دورتها الخامسة عشرة في فروعها الستة، وانعقاد 11 جلسة نقاشية و12 ورشة عمل متخصصة، تحدث خلالها 60 متحدثاً من 20 دولة مختلفة.وفي ذات السياق عقد المجلس العربي للتشغيل والصيانة اجتماع الجمعية العمومية قبل الحفل الختامي للمؤتمر، وأصدر توصياته بناءً على ما تم طرحه من أوراق عمل وما شهده المؤتمر من نقاشات موسعة وورش عمل.// انتهى //18:58ت م0177