جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساختتمت المنصة الموحدة "نسك" جناحها المقام ضمن فعاليات -إكسبو الحج- مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9-12 يناير 2023، الذي رسخ اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن؛ والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030.واستقبل جناح "نسك" رواد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، والوفود المشاركة من 57 دولة؛ التي كانت شاهدة على تطور منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من جميع أنحاء العالم.وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت المنصة الموحدة "نسك" في سبتمبر 2022، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لتصبح البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف إثراء تجربة الزائر وأتمتة وتيسير إجراءات زيارتهم لأداء العمرة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية السعودية 2030.وأبدى عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة المشرف العام على "نسك" فهد حميد الدين, سعادته بما حققه جناح "نسك" من نجاح وتميز ضمن فعاليات "إكسبو الحج" في جدة، بعد النجاحات الملفتة التي تحققت خلال الجولة التعريفية الإقليمية في مصر وتركيا وأوزباكستان وكازاخستان وغيرها".وأشار إلى أن المؤتمر ناقش جملة من الموضوعات المحورية والمهمة التي تتعلق بالتحسين والاستدامة والتنافسية، التي تنعكس إيجاباً على رفع مستوى الخدمات وإثراء تجربة قاصدي مكة والمدينة من مختلف دول العالم.ويعد مؤتمر ومعرض الحج والعمرة نافذة مهمة لتوطيد أواصر التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي، إقليمياً وعالمياً، منطلقين في ذلك من رؤية المملكة 2030، التي تقدم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية، والعمل على تطوير عمليات اتخاذ القرار واستدامة جودة الخدمات.// انتهى //19:01ت م0179