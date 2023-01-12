لندن 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأعلنت المملكة المتحدة، اليوم، عن تقديم 500,000 جنيه إسترليني إستجابة للفيضانات التي شهدتها مقاطعة سيلهيت الواقعة في الشمال الشرقي لبنجلاديش.وأوضح مدير التنمية البريطاني لدى بنجلاديش مات كانيل في تصريحٍ له، أن فيضانات العام الماضي، التي شهدتها مقاطعة سيلهيت أكدت أن بنجلاديش لا تزال عرضة لتأثيرات تغير المناخ.ويشمل الدعم تقديم المياة والتغذية والمأوى وسبل العيش للمجتمعات الأكثر تضررًا، حيث سيوفر هذا الدعم المياه المأمونة والمأوى لما يقرب من 1000 أسرة متضررة، وسبل العيش والأمن الغذائي لأكثر من 5000 أسرة متضررة.// انتهى //19:05ت م0180