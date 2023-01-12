القدس المحتلة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب حبيب كميل استشهد برصاصة في الرأس إثر إطلاق النار الكثيف من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منازل فلسطينية.وكان شاب فلسطيني قد استشهد في وقت سابق من اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.// انتهى //19:07ت م0182