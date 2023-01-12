الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي في تصريح صحفي أن الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالحريات الأربع، ووجها الجهات المختصة بالبلدين بدراسة تفاصيل بدء تنفيذ الاتفاقيات.وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمعاملات التجارية والتعاون بين البنوك المركزية في الدولتين وإنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود منعاً للنشاطات السالبة وتأميناً للحدود.// انتهى //19:36ت م0188