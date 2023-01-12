الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستختتم مساء غدٍ منافسات دوري رابطة الهواة لكرة القدم بمحافظة جدة، في المباراة النهائية التي ستجمع فريقي الرسوخ وسلام الجامعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وهي إحدى بطولات الرابطة التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وستطبق في المباراة النهائية تقنية الـVAR لأول مرة بشكل رسمي في منافسات كرة القدم للهواة.وكان فريق الرسوخ قد وصل للنهائي بعد فوزه على وحدة المدائن في دور الـ32 وتخطى الاطلال في دور الـ16، وتجاوز النسور في دور الـ8، وتغلب على زمالك بحره في دور الـ4، فيما وصل سلام الجامعة للنهائي بعد فوزه على نجوم بني مالك في دور الـ32 وتخطى الأحلام في دور الـ16، وتجاوز البعد في دور الـ8، وتغلب على أمير الحرمين في دور الـ4.// انتهى //19:43ت م0191