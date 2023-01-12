طرابلس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأزمة الليبية.// انتهى //19:44ت م0193