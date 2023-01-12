الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسشهد المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية المقام بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، حضور لافت لزوار المؤتمر والمشاركين فيه والعارضين.ويقام المعرض بشقيه الداخلي والخارجي بمساحة إجمالية تقدر بـ 1761.5 متراً مربعاً، ويغطي مجالات التعدين والتقنية وخدمات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مشاركات الجهات الحكومية والقطاع الخاص إذ تقدم أكثر من 12 جهة حكومية خدماتها وإنجازاتها في جناح "استثمر في السعودية".الشق الداخلي للمعرض حظي برعاية 38 راعيًا وأكثر من 37 عارضًا يمثلون أكثر من 14 دولة، إلى جانب مشاركة 3 دول رائدة في التعدين عبر أجنحة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن وإبراز الثروات التي تتسم بها المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.وتعمل 6 إستوديوهات تلفزيونية على تغطية أحداث جلسات وفعاليات المؤتمر والمعرض بشقية الداخلي والخارجي مبرزةً مشاركة الجهات، ناقلة جميع الأحداث التي تدور في المؤتمر والمعرض.ويضم المعرض 75 جهة عارضة ويعكس شعار المؤتمر "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا"، حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة بوصفها منطقة تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.// انتهى //19:49ت م0196